Все должны действовать в соответствии со взятыми на себя обязательствами, - Эрдоган о вывозе зерна
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в понедельник в интервью каналу TRT президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
"Все должны действовать в соответствии со взятыми на себя обязательствами, а также - избегать действий, которые идут вразрез с подписанным соглашением", - сказал он.
"Мы привержены тому, чтобы выполнять на практике это соглашение со всеми его элементами. Это наш приоритет. И также наш приоритет - обеспечить прекращение огня и построение мира, честного и долгосрочного", - добавил Эрдоган.
На минувшей неделе в Стамбуле состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна: один подписали генсек ООН Антониу Гутерриш, министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр обороны Турции Хулуси Акар, а второй - Гутерриш, Акар и министр обороны РФ Сергей Шойгу.