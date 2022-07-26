Все должны действовать в соответствии со взятыми на себя обязательствами, - Эрдоган о вывозе зерна

Турция призывает все стороны, подписавшие соглашение о создании коридора для вывоза зерна из Украины, выполнять его

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в понедельник в интервью каналу TRT президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Все должны действовать в соответствии со взятыми на себя обязательствами, а также - избегать действий, которые идут вразрез с подписанным соглашением", - сказал он.

"Мы привержены тому, чтобы выполнять на практике это соглашение со всеми его элементами. Это наш приоритет. И также наш приоритет - обеспечить прекращение огня и построение мира, честного и долгосрочного", - добавил Эрдоган.

На минувшей неделе в Стамбуле состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна: один подписали генсек ООН Антониу Гутерриш, министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр обороны Турции Хулуси Акар, а второй - Гутерриш, Акар и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Читайте также: Россия в рамках соглашения по зерну не брала на себя обязательства, мешающие продолжать "специальную военную операцию", - Лавров