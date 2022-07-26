Подход Запада к Путину неправильный, - Эрдоган

Западные политики используют "неправильный подход" к президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы смотрим и на Путина, и на (президента Украины, - ред.) Зеленского как на друзей, а не врагов. Более того, подход Запада к господину Путину неправильный… Вы знаете отношение западных политиков к Путину. Так не подобает политикам. Какое отношение к нему проявишь, то и получишь", - заявил Эрдоган в интервью TRT.

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