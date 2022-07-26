Все стороны подтвердили свои обязательства по зерновому соглашению, - ООН

Все стороны подтвердили свои обязательства по зерновому соглашению после ракетного удара России по порту в Одессе.

По словам заместителя пресс-секретаря ООН Фархана Хака, первые партии украинского зерна могут покинуть порты Черного моря в течение нескольких дней в рамках соглашения при посредничестве ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Центр в сотрудничестве с представителями судоходной отрасли разрабатывает детальный протокол этих поездок.

"Протокол будет опубликован в самое ближайшее время", – заявил заместитель пресс-секретаря ООН.

Также смотрите: На нефтебазе в Донецке начался большой пожар после взрыва. ВИДЕО

Координационный центр размещен в стамбульском Центре военных игр и культуры имени Ататюрка.

В ближайшее время, как отметил Хак, будет объявлено имя человека, который возглавит команду ООН, работающую в Центре. Что касается инспектирования украинских судов, то этот вопрос обсуждается, но на данный момент в ООН не готовы раскрыть детали окончательного плана.