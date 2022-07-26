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Все стороны подтвердили свои обязательства по зерновому соглашению, - ООН

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зерно
Все стороны подтвердили свои обязательства по зерновому соглашению после ракетного удара России по порту в Одессе.

По словам заместителя пресс-секретаря ООН Фархана Хака, первые партии украинского зерна могут покинуть порты Черного моря в течение нескольких дней в рамках соглашения при посредничестве ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Центр в сотрудничестве с представителями судоходной отрасли разрабатывает детальный протокол этих поездок.

"Протокол будет опубликован в самое ближайшее время", – заявил заместитель пресс-секретаря ООН.

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Координационный центр размещен в стамбульском Центре военных игр и культуры имени Ататюрка.

В ближайшее время, как отметил Хак, будет объявлено имя человека, который возглавит команду ООН, работающую в Центре. Что касается инспектирования украинских судов, то этот вопрос обсуждается, но на данный момент в ООН не готовы раскрыть детали окончательного плана.

Топ комментарии

  • Oleksandr Onys
    Який сором
  • Valter Valter
    Я так понял, теперь согласятся что росийские нацисты будут лазить по Одессе инспектировать наши суда, а потом надавят на Украину мол сделали шаг, сделайте и другой подпишите прекращение огня и перемирие. Кстати, подозреваю что негласно о чем то таком договорились, так как наступление на Херсон ВСУ и уничтожение мостов застопорилось.
  • Йцу Кенг 07b0c614
    да-да! все збс! это мы уже на следующий день поняли!
    теперь, с нетерпением, ждем продолжения банкета!
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