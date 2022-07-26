Все стороны подтвердили свои обязательства по зерновому соглашению, - ООН
По словам заместителя пресс-секретаря ООН Фархана Хака, первые партии украинского зерна могут покинуть порты Черного моря в течение нескольких дней в рамках соглашения при посредничестве ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Центр в сотрудничестве с представителями судоходной отрасли разрабатывает детальный протокол этих поездок.
"Протокол будет опубликован в самое ближайшее время", – заявил заместитель пресс-секретаря ООН.
Координационный центр размещен в стамбульском Центре военных игр и культуры имени Ататюрка.
В ближайшее время, как отметил Хак, будет объявлено имя человека, который возглавит команду ООН, работающую в Центре. Что касается инспектирования украинских судов, то этот вопрос обсуждается, но на данный момент в ООН не готовы раскрыть детали окончательного плана.