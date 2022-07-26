Украинские защитники отразили штурмы и отбросили врага на Краматорском и Бахмутском направлениях, - Генштаб ВСУ

На Краматорском и Бахмутском направлениях украинские защитники отразили вражеские штурмы и отбросили врага.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 07:00 26 июля в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Так, начались сто пятьдесят третьи сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях, в вооруженных силах Республики Беларусь была проведена тренировка по связи пунктов управления. С территории этой страны отмечалось ведение воздушной разведки БПЛА оперативно-тактического уровня в направлениях города Луцк и Ковель Волынской области. Сохраняется угроза ракетно-авиационных ударов с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.

На Северском направлении враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Хреновки Черниговской области и Толстодубовой Сумской области.

На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения продвижения наших войск.

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На Харьковском направлении враг осуществлял огневое поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Борщева, Питомник, Сосновка, Русские Тишки, Петровка, Дементьевка, Рубежное, Дуванка, Мосьпаново, Русская Лозовая, Чугуев, Клугино-Башкиревка, Светличное, Пришиб и Слатино. Нанес авиаудары возле Залимана и Мосьпанова.

На Славянском направлении противник обстрелял районы Норцовки, Богородичного, Долины, Чепиля, Грушувахи и Большой Камышевахи.

В Донецком направлении основные усилия противник сосредотачивает на попытках улучшить тактическое положение и создании условий для наступления на города Северск и Соледар. Вражеские подразделения пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных веществ.

На Краматорском направлении обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы недалеко от Кривой Луки, Закотного, Дроновки, Григорьевки, Верхнекаменского, Звоновки, Спорного и Переездного. Враг нанес авиаудары у Спорного и Серебрянки. Вражеские штурмовые действия в районах Спорного и Национального природного парка "Святые Горы" наши воины успешно отразили и отбросили противника обратно.

На Бахмутском направлении враг совершает артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Покровское, Константиновка, Веселая Долина, Зайцево, Вершина, Семигорье, Кодема, Майское, Майорск и Нью-Йорк. Нанес авиационные удары возле Соледара, Веселой Долины и территории Углегорской ТЭС.

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Штурмовые действия в районах населенных пунктов Берестово и Семигорье завершились для врага потерями и отступлением. Но подразделения противника пытаются вести наступление в направлении Покровского, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. Обстрелы зафиксированы, в частности, возле Авдеевки, Зеленого Поля, Орехова, Щербаков и Каменского.

На Южнобужском направлении враг продолжает обороняться, сосредотачивает усилия на недопущении продвижения наших войск. Совершал обстрелы из артиллерии и танков по линии столкновения. Также нанес авиаудары возле Большого Артакового, Калуги и Ольгиного. Вел воздушную разведку БПЛА.

В акватории Черного моря вне пунктов базирования находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры.

Наши самолеты и вертолеты продолжают наносить авиационные удары по скоплениям живой силы и военной техники противника на определенных направлениях. Оккупанты и дальше терпят значительные потери в боях с украинскими воинами.