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Массированный ракетный удар по югу Украины: рашисты ударили по Одесчине и Николаевщине, - ОК "Південь"

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ракета
По югу Украины нанесен массированный ракетный удар, в том числе с применением авиации, по направлению к Черному морю. Выпущено несколько ракет воздушного базирования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в оперативном командовании "Південь".

"На Одесчине есть попадание в частные здания прибрежных сел с последующим возгоранием. На местах работают спасатели. Предварительно пострадавших нет. На Николаевщине атакована портовая инфраструктура", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по Николаевскому району был нанесен удар из ЗРК С-300 с временно оккупированной Херсонщины. Есть попадание в авторынок, другие открытые территории пригорода. Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется.

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Топ комментарии

  • Микола Мазуренко
    Отака фігня коли переговори від України по вивозу зерна веде абрамович з агрохімією за 50млн за лист підтримки путінського гаманця.
  • Frol Fedoroff
    Доки визволення Херсону почнется , Миколаїв загнеться, а Одеса здригнеться, а у Нікополі гть люднй не залишиться. Отака вона ціна пустої балаканини
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Это ратификация зернового соглашения?
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