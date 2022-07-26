Малюська о переговорах с РФ: Они готовы подписать договор с Украиной на условиях, которые им нравятся и слишком похожи на капитуляцию

Между Украиной и Россией сейчас не ведутся переговоры о прекращении войны, поскольку единственная позиция россиян в том, что они хотят подписать с нами документ, который очень похож на капитуляцию с нашей стороны.

Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"Надо четко проводить линию. Есть переговоры с Россией. И есть переговоры по гарантиям безопасности с нашими партнерами и союзниками с Запада. Переговоры с Россией - это там, где я член переговорной группы. Они сейчас не проводятся, кроме очень узкой группы и очень узкой темы - это вывоз зерна. Что касается переговоров по гарантиям безопасности - там я участия не принимаю, поэтому у меня детальной информации нет", - объясняет Малюська.

Он отметил, сейчас для переговоров с РФ создана большая группа при Офисе президента и каковы их результаты будут достигнуты, и на каких условиях такие гарантии будут предоставлены - нужно ожидать информацию от Офиса президента и МИД.

"Очевидно из того, что мы с самого начала смотрели и понимали - наверное, что эти гарантии не будут универсальными для всех стран, которые присоединятся к такому режиму, скорее всего. Это коммуницировали офис и МИД. Но это объективная реальность, потому что возможности разных стран являются разными, и по крайней мере пока степень готовности защищать Украину тоже разная в разных государствах", - подчеркивает Малюська.

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По его словам, переговоры на тему зерна происходят не на базе группы по гарантиям безопасности, или даже той полной группы, которая ведет переговоры с Россией.

"Это лишь часть этой группы. Фокус на тех, кто сотрудничает с ООН, с Вооруженными силами. По большому счету, можно было бы даже на три группы распределить переговорный процесс", - отметил министр.

То есть, как он объясняет, есть переговоры по зерну - краткосрочные, узкие лишь по точечному вопросу. Есть переговоры с Россией о потенциальном прекращении огня или мира - замороженные на определенное время и не происходят. И переговоры по гарантиям безопасности - большие, со многими странами активно ведутся.

Министр отметил, что участвует в составе делегации этой второй группы по прекращению огня.

"Да. Там, где мы пока не ведем дискуссий исключительно на том, что, наверное, сейчас перспектив заключения такого договора нет. Прежде всего - из-за позиции России", - подчеркнул Малюська.

Он рассказал, что РФ постоянно посылает сигналы о готовности возобновить переговоры, выдвигая свои ультиматумы.

"Это звучит в российских медиа постоянно: что мы готовы, это украинцы не хотят переговариваться. На самом деле они готовы подписать договор на тех условиях, которые им нравятся и которые крайне похожи на какую-то капитуляцию. Поэтому это не готовность к переговорам - это готовность навязать свои условия, чтобы мы сдались. Где-то такая у них готовность", - говорит министр.

В свою очередь министр подчеркнул, когда будет реальная готовность к реальным переговорам - безусловно, такие переговоры возобновятся.

"Но это вопрос к руководителям переговорных групп, с нашей стороны - это Давид Арахамия. Он наиболее подробно и компетентно может прокомментировать эту историю и последствия. Я даю лишь общее впечатление и свое понимание", - подытожил Малюська.