Шрёдер проводит отпуск в РФ: "Москва - прекрасный город"
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.
"Я здесь несколько дней на отдыхе. Москва - прекрасный город", - сказал он журналистам.
На замечание по поводу того, что неподалеку находится штаб-квартира российской нефтяной компании "Роснефть", Шрёдер изумленно ответил: "Неужели? О, действительно, вы правы". В мае Шрёдер решил отказаться от своей должности в "Роснефти", а также заявил, что не примет предложение войти в совет директоров энергетической компании "Газпром".
Социал-демократ и министр труда в действующем правительстве Хубертус Хайль в интервью RTL и ntv в очередной раз отмежевался от бывшего лидера СДПГ Шрёдера.
"Я уже давно не понимаю такого поведения, особенно в нынешнее время", - сказал Хайль.
"Но это не имеет отношения к политике федерального правительства и моей партии", - добавил он.
Отвечая на вопрос RTL и ntv, спикер немецкого правительства сказал: "Ведомство федерального канцлера не имеет отношения к поездке Герхарда Шрёдера в Москву".