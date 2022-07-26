Путин сделал Россию изгоем, - Госдеп США

Россия получала выгоду от миропорядка, основанного на правилах, но диктатор Владимир Путин сделал РФ изгоем.

Об этом заявил на брифинге спикер Госдепа США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Его попросили прокомментировать недавние слова Путина, который заявил, что текущий мировой порядок якобы рухнул – и мир готов к новому порядку.

Прайс ответил, что выстроенная после второй мировой войны система 80 лет обеспечивала "беспрецедентные уровни стабильности, безопасности, процветания и распространения демократии". Это принесло пользу, в том числе странам, которые хотят бросить вызов этой системе, отметил спикер Госдепа.

По его словам, основанный на правилах порядок позволил России и некоторым ее партнерам почувствовать рост, войти в международную систему и наслаждаться плодами экономической и политической интеграции.

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"Все это было до тех пор, пока Путин не решил положить этому конец и отменить 30 лет экономической интеграции, сделать Россию изгоем в мировом сообществе стран", – отметил Прайс.

Российские дипломаты с такой оценкой деятельности Путина не согласились. Как сообщает ТАСС, в посольстве РФ в США заявили, что утверждения Госдепа не выдерживают критики и вызваны "воспаленным воображением американских деятелей".