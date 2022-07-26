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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 39 870 человек, 222 самолета, 189 вертолетов, 1737 танков и 3959 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 26 июля потери личного состава противника составляют около 39 870 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 26.07 ориентировочно составляют:

личного состава - около 39870 (+170) человек ликвидировано,

танков - 1737 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 3959 (+9) ед,

артиллерийских систем - 880 (+4) ед,

РСЗО - 258 (+1) ед,

средства ПВО - 117 (+1) ед,

самолетов - 222 (+0) ед,

вертолетов - 189 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 722 (+3),

крылатые ракеты – 174 (+0),

корабли/катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2835 (+3) ед,

специальная техника – 75 (+2).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 39 870 человек, 222 самолета, 189 вертолетов, 1737 танков и 3959 бронированных машин 01

"Самые большие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Топ комментарии

  • vadyan
    Непогано!
    Завтра в орків ювілей! 40к!
    І дуже скоро 4к броневиків, взагалі важко уявити цю кількість!
  • Urs
    пока у кацапов нет понимания, что ночевать в технике - опасно для жизни. Загнал технику в лесополосу - типа спрятал, а сам - в поле, на один каремат лег, другим укрылся... тогда есть шансы два-три раза пережить свою технику. Но это не точно. Днем может SMArt 155 прилететь...
    https://twitter.com/i/status/1551802107791134720
  • scanncode scanncode
    трішечки не дотягнули до юбілею
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