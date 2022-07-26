Общие боевые потери РФ с начала войны – около 39 870 человек, 222 самолета, 189 вертолетов, 1737 танков и 3959 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 26 июля потери личного состава противника составляют около 39 870 человек.