Глава штаба обороны Днепра Корбан находится в Польше и ищет возможности снова попасть в Украину: Прорыва границы не ждите

Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан находится в Польше и ищет возможности снова пересечь границу Украины.

Об этом он отметил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Дорогие друзья, спасибо огромное за ваше волнение и беспокойство. Я нахожусь в здравии и в бодром духе, несмотря на удивительные курьёзы последних дней. Я вышел из транзитной зоны. В данный момент нахожусь в Польше. Домой меня, как вы уже знаете, не впустили. Паспорт отобрали, обозначив в графе гражданство мое положение как "лицо без гражданства", - рассказывает он.

По словам Корбана, сейчас он ищет возможность снова пересечь границу Украины.

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"У меня на руках ещё есть свидетельство о рождении, которое никто ни приостановить, ни отменить не может. В этом документе написано, где я родился - город Днепропетровск, Украина. Однако голь на выдумки хитра, как гласит народная мудрость", - добавляет он.

"Прорыва границы в стиле Саакашвили не ждите. В стране война! Ну и главное - я с первых дней войны защищал и хочу продолжать защищать свою страну - хоть с паспортом, хоть без…", - резюмирует Корбан.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в ОП подумывают забрать гражданство у Игоря Коломойского, Геннадия Корбана и Вадима Рабиновича.

22 июля появилась информация, что Корбан хотел въехать в Украину, однако пограничники изъяли у него паспорт. Впоследствии глава штаба обороны Днепра Корбан подтвердил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.

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