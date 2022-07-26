На границе с Польшей образовались длинные очереди грузовиков

На наиболее загруженном пункте пропуска на украинско-польской границе "Ягодин" образовались аномальные очереди грузовиков.

Об этом сообщил заместитель министра Мустафа Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Средняя протяженность очереди здесь увеличилась почти в несколько раз по сравнению с предыдущей неделей - с 1,2 до 15 км в сутки. Сейчас это более 1150 транспортных средств. Периодами очередь достигает 23 (!) км", - написал он.

Причина очередей – то, что с польской стороны границы не хватает фитосанитаров. Украинская сторона предлагала полякам увеличить количество работников на пункте пропуска или вообще вынести фитосанитарный и ветеринарный контроль за пределы пункта пропуска.

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25 июля стороны договорились в рамках эксперимента о неделе взаимного контроля и обмена данными о количестве осмотренных транспортных средств и времени их ожидания в очереди.

Напомним, с 27 июня пересечь пункт пропуска "Ягодин" в Волынской области могут только крупногабаритные грузовики и рейсовые автобусы. Новые правила ввели для того, чтобы снизить очереди грузовиков. Легковые автомобили и грузовики до 7,5 тонн направляются в другие пункты пропуска.