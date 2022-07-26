На границе с Польшей образовались длинные очереди грузовиков
Об этом сообщил заместитель министра Мустафа Найем, передает Цензор.НЕТ.
"Средняя протяженность очереди здесь увеличилась почти в несколько раз по сравнению с предыдущей неделей - с 1,2 до 15 км в сутки. Сейчас это более 1150 транспортных средств. Периодами очередь достигает 23 (!) км", - написал он.
Причина очередей – то, что с польской стороны границы не хватает фитосанитаров. Украинская сторона предлагала полякам увеличить количество работников на пункте пропуска или вообще вынести фитосанитарный и ветеринарный контроль за пределы пункта пропуска.
25 июля стороны договорились в рамках эксперимента о неделе взаимного контроля и обмена данными о количестве осмотренных транспортных средств и времени их ожидания в очереди.
Напомним, с 27 июня пересечь пункт пропуска "Ягодин" в Волынской области могут только крупногабаритные грузовики и рейсовые автобусы. Новые правила ввели для того, чтобы снизить очереди грузовиков. Легковые автомобили и грузовики до 7,5 тонн направляются в другие пункты пропуска.