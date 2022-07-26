Рашисты запугивают мелитопольцев тем, что в случае отступления будут подрывать инфраструктуру оккупированного города, - мэр Федоров
Об этом заявил глава города Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Оккупанты угрожают в случае отступления уничтожением инфраструктуры города.
Такие угрозы раздаются, потому что они четко понимают, что сегодня на временно оккупированных территориях для них горячо. Последние 3 месяца они чувствовали себя достаточно комфортно на территории Бердянска, Мелитополя, Херсона. А сегодня наши Вооруженные Силы четко показывают, что наши города будут освобождаться. Поэтому они пугают людей и показывают, что они будут поддерживать всю инфраструктуру, они будут полностью стирать с лица земли наши города для того, чтобы сделать панику и ужас в наших городах", - пояснил мэр.
По словам Федорова, для оккупантов гражданское население ничего не стоит и они его готовы убивать.
"Такие печальные известия были вчера от наших жителей. Прямо посреди трассы военный КАМАЗ врага переехал гражданскую машину и погибли двое взрослых и один ребенок. Этим фактом мы можем подтвердить, что они не думают ни о гражданских, ни о наших городах, ни о том, что мы строили десятилетиями", - подытожил мэр оккупированного Мелитополя.