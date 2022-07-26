Рашисты запугивают мелитопольцев тем, что в случае отступления будут подрывать инфраструктуру оккупированного города, - мэр Федоров

Российские захватчики в оккупированном Мелитополе запугивают гражданских.

Об этом заявил глава города Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Оккупанты угрожают в случае отступления уничтожением инфраструктуры города.

Такие угрозы раздаются, потому что они четко понимают, что сегодня на временно оккупированных территориях для них горячо. Последние 3 месяца они чувствовали себя достаточно комфортно на территории Бердянска, Мелитополя, Херсона. А сегодня наши Вооруженные Силы четко показывают, что наши города будут освобождаться. Поэтому они пугают людей и показывают, что они будут поддерживать всю инфраструктуру, они будут полностью стирать с лица земли наши города для того, чтобы сделать панику и ужас в наших городах", - пояснил мэр.

По словам Федорова, для оккупантов гражданское население ничего не стоит и они его готовы убивать.

"Такие печальные известия были вчера от наших жителей. Прямо посреди трассы военный КАМАЗ врага переехал гражданскую машину и погибли двое взрослых и один ребенок. Этим фактом мы можем подтвердить, что они не думают ни о гражданских, ни о наших городах, ни о том, что мы строили десятилетиями", - подытожил мэр оккупированного Мелитополя.

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