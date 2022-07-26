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Три колонны военной техники врага поехали через Мелитополь в сторону Херсона, - Федоров

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Оккупанты перебрасывают тяжелую технику в Херсонскую область через территорию оккупированных районов Запорожской области.

Об этом сообщил городской голова оккупированного россиянами Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, местные жители сообщают о движении российской военной техники в районе Мелитополя и городе. Известно о том, что за прошедшие сутки в сторону Херсона проехали несколько десятков вражеской техники.

"Оккупанты перебрасывают тяжелую военную технику. Через Мелитополь в сторону Херсона проехало 3 колонны - около 80 единиц техники", - сказал Федоров.

Ранее глава ОВА Александр Старух сообщил, что в Бердянске раздался взрыв в районе завода "Южгидромаш", до этого было слышно еще три. По его словам, подобные инциденты происходят постоянно. Это свидетельствует о том, что либо проходит разминирование, либо оккупанты неосторожно обращаются с боекомплектами, поэтому они периодически взрываются.

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  • Paul Foxen
    зєрновоє пєрєміріє від правітєля УкрАіни Андрєя Государя-Надьожи Єлдака I
  • FT FT
    Что там с мостами в Херсон? Апять пра*бали?
  • Garry Grant
    Гарний метод контрнаступу. Почекати поки кацапня побільше техніки нагонить.
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