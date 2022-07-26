Три колонны военной техники врага поехали через Мелитополь в сторону Херсона, - Федоров
Об этом сообщил городской голова оккупированного россиянами Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, местные жители сообщают о движении российской военной техники в районе Мелитополя и городе. Известно о том, что за прошедшие сутки в сторону Херсона проехали несколько десятков вражеской техники.
"Оккупанты перебрасывают тяжелую военную технику. Через Мелитополь в сторону Херсона проехало 3 колонны - около 80 единиц техники", - сказал Федоров.
Ранее глава ОВА Александр Старух сообщил, что в Бердянске раздался взрыв в районе завода "Южгидромаш", до этого было слышно еще три. По его словам, подобные инциденты происходят постоянно. Это свидетельствует о том, что либо проходит разминирование, либо оккупанты неосторожно обращаются с боекомплектами, поэтому они периодически взрываются.