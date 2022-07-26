Позиция Израиля "оформлена исключительно в проукраинскую сторону", это вызывает вопрос, - МИД РФ
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В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Израиль занимает проукраинскую позицию.
Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире пропагандиста Соловьева, передает Цензор.НЕТ.
"Позиция была оформлена исключительно в проукраинскую сторону, причем не в плане украинского народа, а в сторону поддержки только и исключительно киевского режима, и она была абсолютно созвучна с этим странным и диким голосом Запада. Это действительно вызвало вопрос", - сказала она.
Захарова подчеркнула, что не российская сторона способствовала усложнению двусторонних отношений с Израилем.