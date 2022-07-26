В Новой Каховке находится больше российской военной техники, чем в Херсоне, - мэр Коваленко

Оккупанты разместили в городе много боеприпасов, оборудования и техники. Часть вражеских составов уже уничтожена украинскими защитниками с помощью HIMARS.

Об этом рассказал в прямом эфире мэр Новой Каховки Владимир Коваленко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.

"Тактически или географически, Новая Каховка стала центром - у нас вооруженных сил РФ и техники больше, пожалуй, чем в самом Херсоне. Я могу констатировать, что ВСУ хорошо осведомлены, где что расположено, потому что каждый прилет достигал своей цели - успехов не пришлось долго ждать. И реально, где были склады, туда и прилетало", - подчеркнул Коваленко.

Также он добавил, что оккупанты уже ведут себя не так вольготно, как раньше. До атак вражеских составов из артиллерийских ракетных систем HIMARS россияне ходили в рестораны и кафе.

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