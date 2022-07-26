Россия готовит псевдореферендумы на оккупированном Востоке Украины, гражданских будет вербовать тысяча "экспертов" и "добровольцев", - СБУ

Сотрудники СБУ разоблачили планы оккупационных властей в восточных регионах Украины относительно подготовки псевдореферендума по незаконному "присоединению" этих районов к РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Для проведения так называемого "волеизъявления" враг планирует использовать пророссийскую организацию "Донецкая республика". Ранее она действовала только на территории террористической организации "ДНР", но сейчас ее географию расширяют. Соответственно, враг планирует и изменение названия. Наиболее вероятный вариант, который выберут оккупанты - "большая россия", - говорится в тексте.

Известно, что в составе этого образования уже действуют более 1000 активистов - это агитаторы, блоггеры и дружинники. Их цель – вербовать людей, призывая их присоединиться к организации. Эти активисты охватили своим влиянием уже более 200 тысяч местного населения.

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Кремлевские кураторы планируют перебросить на оккупированные территории Украины более тысячи российских "экспертов" и "добровольцев" для расшатывания внутренней обстановки. Задачей этих лиц будет организация незаконных массовых собраний, распространение агитации в поддержку псевдореферендума и обустройство "избиркомов".

Позже будет подготовлено обращение якобы от местных жителей к руководству оккупационной администрации по поводу "присоединения" Донетчины к России. Потенциальному "электорату" оккупанты раздают продуктовые наборы, стартовые пакеты российских мобильных операторов и пропагандистские газеты. Известно, что на территории так называемой ДНР печатают газеты тиражом более 250 тысяч экземпляров.

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"Кроме того, для распространения сепаратистских идей враг планирует создать разветвленную сеть так называемых "активистов" в Херсонской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях – чтобы при необходимости развернуть масштабную подрывную деятельность", - говорится в сообщении.

СБУ установила местонахождение организаторов и исполнителей этих преступлений. Продолжаются комплексные действия по их привлечению к ответственности.