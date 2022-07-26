ЧВК "Вагнер" набирает заключенных на войну в Украине: вербуют по меньшей мере в 15 колониях по всей России

По меньшей мере, трое осужденных из петербургской ИК-7 "Яблоновка" ликвидированы на войне в Украине, еще двое ранены и находятся в одной из больниц Луганска. На войну их завербовала частная военная компания "Вагнер".

Об этом пишет российское оппозиционное издание "Важные истории", сообщает Цензор.НЕТ.

Его журналисты опираются на слова источников, общающихся с родственниками этих осужденных.

Вербовщики приезжали в колонию 1 июля. В ночь на 6 июля оттуда вывезли первую группу осужденных - около 40 человек.

В документах заключенных указаны не настоящие имена, а "то ли клички, то ли позывные".

"Эти люди полностью были выведены из правового поля. Если раненые лежат в больнице не под реальными именами, пожалуй, и погибших будут хоронить тоже под кличками", - говорит адвокат Леонид Крикун.

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Сколько заключенных завербовал "Вагнер", неизвестно. Журналисты и правозащитники установили, что вербовка проходила по меньшей мере в 15 колониях. По приблизительным оценкам, речь идет о более чем 200 завербованных узниках. ЧВК "Вагнер" обещает им "зарплату" в 100-200 тыс. рублей (62-125 тыс. грн), дополнительные выплаты в случае ранения и около 5 млн рублей родственникам, если заключенного ликвидируют в Украине.

Если через полгода на войне осужденный выживет, его обещают помиловать.