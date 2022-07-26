Оккупанты объединили четыре университета в один и "набрали" 2 тысячи студентов, - мэр Мелитополя Федоров

Из четырех национальных университетов в оккупированных регионах Запорожской области россияне создали один фейковый.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Таврический государственный агротехнологический университет, Мелитопольский и Бердянский педуниверситеты. На обломках этих государственных вузов они создали фейковый университет, который не признает ни одна страна мира. И сегодня радуются, что из всего региона учиться под дулом автомата изъявили желание чуть больше 2000 студентов", - написал Федоров.

По его словам, большинство этих студентов "были вынуждены "захотеть" получить второе высшее образование, чтобы не потерять работу в оккупированном городе". До оккупации в этих университетах обучалось не менее 14 тысяч студентов. В Мелитополе насчитывалось студенческой молодежи более 20 тысяч человек.

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