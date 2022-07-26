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Оккупанты объединили четыре университета в один и "набрали" 2 тысячи студентов, - мэр Мелитополя Федоров

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федоров,мелітополь
Из четырех национальных университетов в оккупированных регионах Запорожской области россияне создали один фейковый.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Таврический государственный агротехнологический университет, Мелитопольский и Бердянский педуниверситеты. На обломках этих государственных вузов они создали фейковый университет, который не признает ни одна страна мира. И сегодня радуются, что из всего региона учиться под дулом автомата изъявили желание чуть больше 2000 студентов", - написал Федоров.

По его словам, большинство этих студентов "были вынуждены "захотеть" получить второе высшее образование, чтобы не потерять работу в оккупированном городе". До оккупации в этих университетах обучалось не менее 14 тысяч студентов. В Мелитополе насчитывалось студенческой молодежи более 20 тысяч человек.

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    Чого у кацапів не відняти,так це оперативності у втіленні своїх планів. Причому по всіх напрямках діяльності відразу. Косо,криво,абияк-але роблять. В надії що час все спише. Ну нічого. Контрнаступ на Півдні через рік-півтора зламає їхні плани.
  • Остап Покотило
    Российские оккупанты сжигают украинские книги, в том числе и учебники по истории. Фото

    22.05.2022
    https://war.obozrevatel.com/rossijskie-okkupantyi-szhigayut-ukrainskie-knigi-v-tom-chisle-i-uchebniki-po-istorii-foto.htm

    Эти ублюдки уже превзошли даже фашистов. Чему эти подонки могут научить???

    Да и вообще какого черта они уже там расхозяйничались? Думают, что пришли навсегда?
  • Максим Бондаренко b802a304
    Після звільнення- університети розібрати до цеглинки, молодь на розмінування, викладачів в розход
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