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Лукашенко заявил, что Украина сама поджигает собственные поля для создания "устрашающей картинки"

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поле,пожежа,пшениця
Диктатор Александр Лукашенко считает, что Украина сама "поджигает боевыми вертолетами" собственные поля. Для создания так называемой "устрашающей картинки".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Лукашенко, которое цитирует "Белта".

"Критическая ситуация на мировом продовольственном рынке только усугубляется. Кадры горящих пшеничных полей, специально подожженных боевыми вертолетами наших южных соседей ради устрашающей картинки, никому не добавляют оптимизма", - сказал Лукашенко.

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Топ комментарии

  • Pawlo Kit
    Коли воно вже "само" застрелиться?
  • Garry Dron 6973c752
    Лукашенко заявив, що Україна сама підпалює власні поля для створення "страхітливої картинки" Джерело:
  • Нина Лабунская
    Ми вже 8 років чуємо версію ху#ла і підху#ловників, що ми самі на себе напали, тепер версія оновлена, що ми самі руйнуємо свої будинки і палимо свої поля... Цікаво, на яких ідіотів розрахований цей маразм, окрім московитів і їхніх рабів ...?
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