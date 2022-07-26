Лукашенко заявил, что Украина сама поджигает собственные поля для создания "устрашающей картинки"

Диктатор Александр Лукашенко считает, что Украина сама "поджигает боевыми вертолетами" собственные поля. Для создания так называемой "устрашающей картинки".