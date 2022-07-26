Первыми на экспорт отправят частные грузы зерна, - АМПУ

Первыми зерно на экспорт отправят частные агрохолдинги. Сейчас в портах в хранилищах и на судах, которые были частично или полностью загружены, хранится миллион тонн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в эфире "Украинского радио" заместитель председателя ГП "Администрация морских портов Украины" Дмитрий Баринов, комментируя подготовку к запуску экспорта аграрной продукции через Черное море.

Баринов считает, что отправка может состояться в ближайшие 2 дня.

В то же время, он отметил, что начало движения первого каравана кораблей с зерном зависит от решения и согласования координационного центра в Стамбуле.

"В основном частные грузы, которые или уже закуплены, или закупаются бизнесом и отправляются в порты назначения. Когда мы получаем заказ от судовладельца, что его судно готово к рейсу, готово прийти загрузиться или выйти уже нагруженым, мы это присылаем в координационный центр, и они там все эти детали, в частности, когда, что и кто сопровождает, координируют. И потом процесс начинается", - сказал Баринов.

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Он подчеркнул, что Администрация морских портов Украины с начала войны держит порты в удовлетворительном состоянии, чтобы как можно быстрее возобновить погрузку судов, когда решится вопрос разблокирования портов. "Мы начнем с порта Черноморск. Планируется, что первое судно выйдет оттуда", - отметил Баринов.

Баринов также напомнил, что в первую очередь речь идет об экспорте почти 20 миллионов тонн зерна собранного урожая 2021 года. Сейчас в портах в хранилищах и на судах, которые были частично или полностью загружены, хранится миллион тонн.