Чехия на фоне газовой войны заполнила хранилища на рекордные 80%

На фоне газового кризиса хранилища природного газа в Чехии заполнены рекордными 80%. Страны ЕС должны достичь этого показателя только в ноябре.

Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает Цензор.НЕТ.

"Мы на историческом максимуме. Мы работаем над тем, чтобы как можно лучше подготовиться к зиме", - написал глава правительства в твиттере.

Таким образом, Чехия уже достигла показателя, в который страны Европейского Союза должны наполнить резервуары до ноября этого года.

Министр промышленности и торговли Йозеф Сикелла уточнил, что объем газа в хранилищах составляет 2 миллиарда 687 миллионов кубометров, пишет Европейская правда.

До российского вторжения в Украину Чехия почти полностью зависела от российского газа. С этого времени страна ЕС увеличила свои поставки, в том числе за счет поставок сжиженного природного газа (СПГ) через Нидерланды.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС не удастся разделить дефицитом газа, это важный сигнал Путину, - Бербок