Захватчики начали выдавать российские свидетельства о рождении на оккупированной территории Запорожской области, - ЦПД
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.
"Запорожская обл. На фоне подготовки к незаконному референдуму оккупанты начали выдавать российские свидетельства о рождении", - говорится в сообщении.
В то же время, на территории оккупированной Херсонщины рашисты продолжают "рублевую оккупацию" региона, рассказывая о "процветании местного бизнеса".
Также войска РФ оставили часть Балаклейской общины без газа и запретили местному населению передвигаться по территории общины.
В ЦПИ сообщили, что на временно оккупированной территории Луганщины захватчики будут "восстанавливать" уцелевшие детсады и школы, реконструированные за украинские и европейские средства.
"АР Крым. Кремль обязал местных коллаборантов сформировать и профинансировать "добровольческий" батальон для участия в войне против Украины", - рассказали в Центре противодействия дезинформации.