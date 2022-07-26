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Захватчики начали выдавать российские свидетельства о рождении на оккупированной территории Запорожской области, - ЦПД

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На временно оккупированных территориях Запорожской области рашисты начали выдавать российские свидетельства о рождении.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

"Запорожская обл. На фоне подготовки к незаконному референдуму оккупанты начали выдавать российские свидетельства о рождении", - говорится в сообщении.

В то же время, на территории оккупированной Херсонщины рашисты продолжают "рублевую оккупацию" региона, рассказывая о "процветании местного бизнеса".

Также войска РФ оставили часть Балаклейской общины без газа и запретили местному населению передвигаться по территории общины.

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В ЦПИ сообщили, что на временно оккупированной территории Луганщины захватчики будут "восстанавливать" уцелевшие детсады и школы, реконструированные за украинские и европейские средства.

"АР Крым. Кремль обязал местных коллаборантов сформировать и профинансировать "добровольческий" батальон для участия в войне против Украины", - рассказали в Центре противодействия дезинформации.

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Топ комментарии

  • Тонка червона лінія
    А місце народження вказують "бьівший ссср" чи вже рф?
  • Pavlik Morozov 606ce595
    Най підітруться тим докюмєнтом, - ось і весь клопіт 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
  • Vika Lysenko
    Не надо было выбирать "Троянского коня "три года саботировавшего подготовку к войне не смотря на предупреждения лучших разведок, а не Пустобреха буданова -гогалошвилли А сейчас специально тянет резину ( ЗРАДА вСтамбуле )с ОСВОБОЖДЕНИЕМ Херсона до референдума рашистов, чтоб льська сказал - "ну пр#*****" ,давайте по-середине ‼️
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