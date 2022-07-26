Лавринович и Грищенко сейчас за границей, они объявлены в розыск, - ГБР
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.
"Действительно, следствию стало известно, что экс-министр иностранных дел покинул Украины в январе этого года и вылетел в Париж. А экс-министр юстиции покинул Украину в мае", - рассказала она.
По ее словам, местонахождение бывших министров в настоящее время устанавливается и является тайной досудебного расследования.
"Но оба фигуранта уголовного производства о государственной измене объявлены в государственный и международный розыск. Следующим этапом будут получение разрешения суда на их задержание", - отметила Сапьян.
Затем, продолжила она, будет подаваться ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
"Параллельно следователи ГБР будут ходатайствовать об экстрадиции и объявлении этих лиц в розыск по "красной линии" Интерпола", - подытожила Сапьян.
Ранее сообщалось, что бывшим министрам Грищенко и Лавриновичу сообщено о подозрении в государственной измене за согласование "Харьковских соглашений".