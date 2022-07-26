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По Затоке россияне били из 13 самолетов, - Воздушные силы

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затока
РФ нанесла удары по Одесской области в районе Затоки во вторник утром с 13 самолетов.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Украины Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По нашей информации, то, что произошло сегодня ранним утром, сначала были нанесены удары самолетами Су-35 или Су-30 с акватории Черного моря. Базирование самолетов - аэродром Ахтубинск. Около полпятого были тремя этими самолетами нанесены удары ракетами Х-59, вылетело 5 ракет по преимущественно Одесской области, район Затоки и другие места", - сказал Игнат на брифинге.

По его словам, через полчаса сразу же 10 дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли еще 8 ударов ракетами Х-22 с акватории Черного моря.

"Уже в районе 5 часов утра, через полчаса сразу же 10 самолетов Ту-22М3, это дальние бомбардировщики, район их базирования - на севере от Украины, аэродром Шайковка, Россия. Они перелетели в акваторию Черного моря, и оттуда тоже нанесли 8 ударов ракетами Х-22. Преимущественно тоже по Одесской области, район Затоки, где находится всем известный мост", - рассказал Игнат.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    НАТО-припиніть срацца перед лапатнікамі та дайте Україні далекобійні ракети з дозволом бити по території ванючєго сванарніка...
  • VOLVO XC 70
    ЗАДАМ ВЕСЬМА НЕПРИЯТНЫЙ ВОПРОС ---ВОТ ТЕ САМОЛЕТЫ ОТ КОТОРЫХ НЕТ СПАСУ
    СПАСИБО СКАЖИТЕ ПОКОЙНОМУ КРАВЧУКЕ И пока еще живому--КУЧМЕ И ИХ ПОДСТИЛОЧНОСТИ В МАСАНДЛРОВСКИХ и ДАГОМЫССКИХ-Сочинских СОГЛАШЕНИЯХ + бонусом Будапештсткая промокашка какашка за ДЕШОВЫЙ ***** ГАЗ!!! они отдали 12 стратегических самолетов ТУ последний зашел в декабре 2000 года и несколько ЭШЕЛОНОВ РАКЕТ КАЛИБР И СЕРИИ Х РАЗНЫХ МОДИФИКАЦИЙ... ЧТО БЫЛИ У НАС НА СКЛАДАХ.. Зонтиком прикрываемся и вспоминиаем ДЕШОВЫЙ ГАЗ И НЕ СКУГЛЫМ НЕ СКЫГЛЫМ ГАЗ ТО БЫЛ ДЕШОВЫЙ.... поставьте зеркало и увидите кто виноват и что НАДО БЫЛО ДЕЛАТЬ...
  • Сергей Капитула
    Які нахрен коридори?Краіну треба спасати ,а не зерно.Вони ж готують висадку,лупят по Затоці ,горпуни шукають знищить,а з зерновозами завезуть нам Троянского коня.І все гудбай Одесса,зато зерно перевезем накормим світ,який на нас ложить великий.....
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