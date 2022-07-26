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Последствия обстрела Затоки в Одесской области: "Всю жизнь работали, строили, остались ни с чем". ВИДЕО

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Утром 26 июля российские оккупационные войска ударили по Затоке в Одесской области. В результате в курортном поселке были уничтожены дома мирных жителей и базы отдыха.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Всю жизнь работали, строили, остались ни с чем. Спасибо Путину за "освобождение". "Освободил" меня от всего. И не только меня, но и моих детей и внуков".

На кадрах женщина по имени Валентина, которая была директором и владелицей этой базы, показала масштаб разрушений.

Также женщина добавила, что все их имущество сгорело.

"Домик, склад, дом охраны", – перечислила она.

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Напомним, 26 июля российские оккупанты обстреляли из ракет курортную Затоку в Одесской области. На очередное военное преступление оккупантов отреагировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что в Затоке не было "ни баз, ни войск, люди просто жили", и пообещал, что все причастные к циничному удару понесут ответственность.

Топ комментарии

  • Garry Grant
    Клован, об причетні понесли відповідальність, треба щоб агенти СБУ які спеціалізуються по "мокрим справам" знайшли пункт дислокації літаків,які бомбили Затоку,знайшли льотчиків та перерізали їм горлянки. А оскільки таких специфічних майстрів і близько нема,як немає і агентури СБУ на засрашкі,то балачки про відповідальність так і залишаться балачками. Теперішня СБУ може тільки кришувати та ділити. Захищати безпеку України вона неспроможна.
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Всю патріотичну контррозвідку, яка служила вірно Україні, позвільняв такий обізнаний у військових справах президент та його вірний слуга дерьмак, тепер наша колишня розвідка, яка виконувала такі складні операції як по вагнерівцям, побоюється ще й кримінальних справ та никається по світах.
  • 133133
    изначально 73 % избирателей свято верили, что Порошенко обогатился в 82 раза.

    Они не могут умножить имеющиеся у Порошенко в 2013 году 1,6 миллиарда на 82 ?

    Или они не могут разделить имеющиеся у Порошенко 1,3 миллиарда в 2018 году на 82 ?

    Во всём мире люди верят в бред.

    В Германии в 1930-х годах люди верили в бред

    В Украине в 2019 году люди верили в бред

    В Кацапии в 2014-2022 годах люди верят в бред
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