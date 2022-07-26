Последствия обстрела Затоки в Одесской области: "Всю жизнь работали, строили, остались ни с чем". ВИДЕО

Утром 26 июля российские оккупационные войска ударили по Затоке в Одесской области. В результате в курортном поселке были уничтожены дома мирных жителей и базы отдыха.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Всю жизнь работали, строили, остались ни с чем. Спасибо Путину за "освобождение". "Освободил" меня от всего. И не только меня, но и моих детей и внуков".

На кадрах женщина по имени Валентина, которая была директором и владелицей этой базы, показала масштаб разрушений.

Также женщина добавила, что все их имущество сгорело.

"Домик, склад, дом охраны", – перечислила она.

Также читайте: Евросоюз продлил санкции против РФ из-за ее агрессии в Украине

Напомним, 26 июля российские оккупанты обстреляли из ракет курортную Затоку в Одесской области. На очередное военное преступление оккупантов отреагировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что в Затоке не было "ни баз, ни войск, люди просто жили", и пообещал, что все причастные к циничному удару понесут ответственность.