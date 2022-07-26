Россияне уйдут с Международной космической станции. Навсегда

"Роскосмос" принял решение выйти из проекта Международной космической станции (МКС). Это произойдет после 2024 года. Россияне хотят создать свою собственную орбитальную станцию.

Об этом заявил новоназначенный глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Вы знаете, что мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, все свои обязательства мы выполним перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 принято", - сказал Борисов в докладе президенту РФ Владимиру Путину.

Он также заявил, что к этому времени "Роскосмос" начнет формировать российскую орбитальную станцию.

В июне предыдущий глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что РФ может продолжить работу на МКС после 2024 года, только если США отменят все санкции против российской космической отрасли.

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