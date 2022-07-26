Белый дом готов предоставить Украине столько установок HIMARS, сколько сможет, - конгрессмен
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Смит рассказал в интервью "Радио Свобода". По его словам, речь идет о 25-30 ракетных установках залпового огня.
"Мы готовы предоставить Украине столько установок HIMARS, сколько мы можем. Не факт, что в нашем арсенале есть именно 50 таких установок. Я думаю, сейчас цель – достичь количества в 25-30 ракетных установок залпового огня", – сказал он.
Смит объяснил, что это будет сочетание HIMARS и нескольких систем MLRS из Великобритании и других стран.
"Мы постараемся предоставить так много, как сможем. Но 50 или 60 установок будет сложно собрать и предоставить, но мы хотим достичь цифры в 25 или 30 и предоставить как можно больше артиллерии и ракет для этих систем, насколько это возможно", - уточнил он.
Глава комитета вооруженных сил Палаты представителей США добавил, что он очень продвигает идею предоставить дальнобойную ракету. По его словам, чем больше дальность, тем лучше.
"Потому что в этой войне у того, кто может видеть на большие расстояния и может стрелять на большие расстояния, будет лучшая позиция", - уточнил он.
Смит подчеркнул, что установки HIMARS с дальностью от 30 до 50 километров хорошо себя зарекомендовали на фронте, но если бы у них была еще большая дальность, россиянам было бы сложнее спрятать свое оборудование.
"Мы уже видим, что они продвигают его немного дальше вглубь. Поэтому я думаю, мы должны предоставить и ракеты большой дальности. И делегация, с которой я прибыл, а это двухпартийная делегация из комитета Вооруженных сил Палаты представителей США, полностью солидарна в этом вопросе". Все пять членов делегации выступают за предоставление ракет большей дальности. И мы продолжим адвокатировать это", – резюмировал он.
Вооруженные силы Украины уничтожили 50 российских складов боеприпасов с помощью реактивных систем HIMARS, поставленных США. Благодаря этому логистические цепочки противника нарушены.