В Красногоровке в дом попал российский снаряд. Погибла женщина. Удалось спасти 5-летнего ребенка и его отца, - Нацполиция. ВИДЕО
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Донецкой области.
Тревожное сообщение о раненых под завалами получил полицейский наряд "Белых ангелов".
"Прибыв на место, правоохранители вытащили из дома мужчину и ребенка. Оба человека получили осколочные ранения разных частей тела. Полицейские оказали первую помощь пострадавшим и доставили в больницу. Весь путь офицеры разговаривали с мужчиной и девочкой, чтобы они не упали в обморок от шока и потери крови. Из-за тяжелого состояния ребенок был перевезен в больницу Днепра", - говорится в сообщении.
После спасения людей стражи порядка вернулись на место обстрела, чтобы задокументировать военное преступление и проверить другие дома на наличие вероятных раненых.
В результате обстрела были разрушены два дома. По факту обстрела возбуждено уголовное производство по ст. 438 УК (Нарушение законов и обычаев войны).