Германия передала Украине три РСЗО MARS-II (обновлено)

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт во вторник заявила, что Берлин передал Украине три обещанные реактивные системы залпового огня MARS-II.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Министр не уточнила, когда именно Украина получила вооружение.

Также о получении РСЗО MARS-II сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

"Поставлены обещанные реактивные системы залпового огня Mars II и еще три самоходных Panzerhaubitzen 2000 года. Мы держим свое слово", - отметила она

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Напомним, о том, что Украина получит три реактивных системы залпового огня от Германии, стало известно в июне после третьей встречи Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн").

Исправлено 17.00 В предыдущей версии новости утверждалось, что Германия уже передала Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T, но в обновленном сообщении источника уточняется, что они готовятся к отправке. Приносим свои извинения за ошибку.