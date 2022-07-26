Германия передала Украине три РСЗО MARS-II (обновлено)
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.
Министр не уточнила, когда именно Украина получила вооружение.
Также о получении РСЗО MARS-II сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.
"Поставлены обещанные реактивные системы залпового огня Mars II и еще три самоходных Panzerhaubitzen 2000 года. Мы держим свое слово", - отметила она
Напомним, о том, что Украина получит три реактивных системы залпового огня от Германии, стало известно в июне после третьей встречи Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн").
Исправлено 17.00 В предыдущей версии новости утверждалось, что Германия уже передала Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T, но в обновленном сообщении источника уточняется, что они готовятся к отправке. Приносим свои извинения за ошибку.