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Германия передала Украине три РСЗО MARS-II (обновлено)

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Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт во вторник заявила, что Берлин передал Украине три обещанные реактивные системы залпового огня MARS-II.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Министр не уточнила, когда именно Украина получила вооружение.

Также о получении РСЗО MARS-II сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

"Поставлены обещанные реактивные системы залпового огня Mars II и еще три самоходных Panzerhaubitzen 2000 года. Мы держим свое слово", - отметила она

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Напомним, о том, что Украина получит три реактивных системы залпового огня от Германии, стало известно в июне после третьей встречи Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн").

Исправлено 17.00 В предыдущей версии новости утверждалось, что Германия уже передала Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T, но в обновленном сообщении источника уточняется, что они готовятся к отправке. Приносим свои извинения за ошибку.

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Топ комментарии

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Спільними зусиллями знищимо московську орду !!!)))
  • Ким Чен Ир
    Маю надію що німецька допомога тільки набирає обертів
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Не спугните! Ситуация сдвинулась с места, главное чтобы наши "зеленый дипломаты" ничего не испортили. Помимо передаваемого оружия Германия еще и своими действиями влияет на другие страны.
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