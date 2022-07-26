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Правительство США выделило $100 млн на подготовку украинских пилотов, следовательно, есть намерение предоставить авиационную технику, - пресс-секретарь Воздушных сил Игнат

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впс,повітряні,сили,пілот
В принятом Палатой представителей законопроекте об оборонном бюджете США на 2023 год заложено 100 млн долларов на обучение украинских пилотов, что свидетельствует о серьезности намерений страны.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

"Был принят законопроект американским правительством о выделении 100 млн долларов на подготовку военных пилотов в 2023 году. Если правительство США выделяет средства на подготовку украинских пилотов на американских самолетах, значит это говорит о серьезности намерений США. И о том, что мы будем получать авиационную технику ", - сказал спикер.

Игнат отметил, что сейчас количество переданных самолетов не обнародуется. "Идут постоянные переговоры, пока решения окончательного у нас нет", - сказал он.

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Напомним, двухпартийная группа сенаторов США призвала Пентагон рассмотреть вопрос о скорейшей передаче боевых самолетов Украине и обучении украинских летчиков на них.

Впоследствии руководство ВВС США подняло вопрос о возможности подготовки украинских пилотов в Соединенных Штатах и предоставлении Украине американского парка штурмовиков A-10 Warthog.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Дуже гарні новини...
  • Яр Холодний
    Оце діло! Спочатку "Хаймерси" вибиватимуть кацапську ППО Ну а потім - ескадрилья "Бородавочників" по передньому краю - танки САУ і вся "шолупень" Ну а щоб їм не заважали працювать Су-35-ті - пара Ф-16 на прикритті
  • Mora Zfayfer
    не пишiть дурниць. прочитайте умови ленд лiзу.

    платити потрiбно тiльки за майно, яке залишиться не розбитим пiсля вiйни i буде використовиватися пiсля вiйни, пiд час вiйни нi за що платити не потрiбно.

    поставлені матеріали (машини, різна військова техніка, зброя, сировина, інші предмети), знищені, втрачені й використані під час війни, не підлягають оплаті
    передане в рамках ленд-лізу майно, що залишилося після закінчення війни й придатне для цивільних цілей, буде оплачено повністю або частково на основі наданих Сполученими Штатами довгострокових кредитів (в основному безвідсоткових позик).

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