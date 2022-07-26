Есть признаки перехода в позиционную войну, наступательный потенциал врага снизился, – советник главы МВД Смирнов
Об этом рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов, передает Цензор.НЕТ.
"Мы видим, что полторы недели линия фронта статическая, начиная на юге нашей страны, заканчивая на севере, на Харьковщине. То есть враг делает некоторые попытки штурмов, но они не имеют успеха. То есть линия фронта не меняется. Это является первым показателем позиционной войны" ", – добавил Смирнов.
Оккупанты не имеют потенциала для наступления из-за того, что ВСУ прицельно уничтожили склады с боеприпасами в тылу российской армии. По предварительным подсчетам, уничтожены более 50 складов с боеприпасами, которые оборудовали россияне на оккупированных территориях.
Поражены прицелыми выстрелами из артиллерии 17 командных пунктов российских военных. Поэтому оккупанты вынуждены менять логистические цепочки.