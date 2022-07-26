Россияне перебрасывают военную технику в Херсон - через Мелитополь прошли три колонны, - мэр Федоров

Через временно захваченный Мелитополь в сторону Херсона прошли три колонны военной техники около 100 единиц.

Об этом в эфире национального марафона новостей сказал мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Оккупанты делают большую переброску тяжелого вооружения через оккупированные территории. Вчера через город Мелитополь прошли три колонны техники в сторону Херсона, насчитывавших в общей сложности 100 единиц тяжелой техники, более 20 танков, машин десанта", - отметил Федоров.

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Он добавил, что первая колонна шла из Токмака, Новопилиповки через Вознесенку – 20 танков, вторая – через центральный проспект города Мелитополя – это гусеничная техника, почти 20 единиц машин десанта, третья – более 30 единиц бронированной техники - прошла через Новый Мелитополь.

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