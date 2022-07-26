Путин просил Эрдогана открыть в России завод Bayraktar, - CNN Turk

Президент Реджеп Тайип Эрдоган якобы сказал коллегам на встрече высшей партии, что лидер РФ Владимир Путин во время встречи в Тегеране предложил военное соглашение. В частности, он захотел создать производственное предприятие беспилотников Bayraktar в России.

Об этом сообщили источники CNN Turk, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По данным издания, Эрдоган рассказал на партийном совещании 25 июля, что Путин обратился к нему во время недавней встречи в Тегеране с предложением заключить соглашение с турецкой фирмой Baykar.

"Путин сказал мне, что хочет работать с Baykar. Он предложил создать завод в России, как это сделали в ОАЭ", – заявил Эрдоган.

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Хотя представитель компании отрицает это, по словам осведомленного источника, Baykar действительно находится в процессе создания производственной линии в ОАЭ.

В то же время гендиректор Baykar Халук Байрактар заявил, что не будет продавать свои дроны Путину.

"Между Турцией и Украиной существуют стратегические отношения, особенно в области авиации и космоса. Турция поддерживает Украину технологиями вооруженных беспилотников. Мы ничего в Россию не передавали и не поставляли. Мы бы никогда такого не сделали", - подчеркнул он.