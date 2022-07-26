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На Херсонщине российские оккупанты сооружают понтонную переправу, - ОВА

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антонівський
На Херсонщине российские захватчики сооружают понтонную переправу через реку Ингулец.

Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российские оккупанты возводят понтонную переправу через реку Ингулец вблизи с. Дарьевка Херсонской области", - говорится в сообщении.

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Сам мост рядом недавно был поврежден благодаря работе ВСУ. Также захватчики рассматривают возможность создания понтона у Антоновского моста.

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Топ комментарии

  • jklpqrs
    Удачи. Надеюсь, кацапье прошло курс глубоководного плавания в рамках обучения технике безопасности...
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    головне тепер Хаймарсам не поспішати,дочекатись коли поїде техника
  • Огусто
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