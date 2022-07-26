На Херсонщине российские оккупанты сооружают понтонную переправу, - ОВА
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На Херсонщине российские захватчики сооружают понтонную переправу через реку Ингулец.
Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Российские оккупанты возводят понтонную переправу через реку Ингулец вблизи с. Дарьевка Херсонской области", - говорится в сообщении.
Сам мост рядом недавно был поврежден благодаря работе ВСУ. Также захватчики рассматривают возможность создания понтона у Антоновского моста.