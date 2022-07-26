В Изюме из-за обстрелов и отсутствия медпомощи погибли полтысячи жителей, - мэр Марченко
Об этом сообщил изюмский городской голова Валерий Марченко, комментируя опубликованные на днях списки погибших, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Больше всего людей погибало в начале полномасштабного вторжения России. Речь идет не только о тех, кто погиб от российских обстрелов, но и о тех, кто вовремя не получил медицинскую помощь. Всего в настоящее время известно приблизительно о 500 погибших только в Изюме", - говорится в сообщении.
Пока у власти отсутствует достоверная информация из старостинских округов Изюмской громады.
"У нас нет информации по нашим старостинским округам. Это особенно касается Каменского старостинского округа, где шли очень тяжелые бои", – отметил Марченко.
Комментируя слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова о том, что Изюм подвергся большему обстрелу, чем Мариуполь, Марченко сказал, что речь идет и о ракетных, и об артиллерийских обстрелах, и о авианалетах.
"Город Изюм больше всего страдал от авианалетов. Однажды за сутки мы насчитали 26 авианалетов, каждый самолет выпускал по две бомбы или ракеты. Это за один день, а авианалеты были каждый день. И уже когда россияне зашли на левобережную часть города, тогда начали работать и "Грады", другие РСЗО, танки били прямой наводкой. Я думаю, что город Изюм пострадал, если брать территорию и количество жителей – Мариуполь же гораздо больше – плотность ударов была гораздо больше, чем в Мариуполе", - отметил Марченко.
Изюмское издание "Обрії Ізюмщини", работающее в эвакуации, опубликовало списки погибших жителей Изюма, которые составили местные коллаборанты. В списке 175 имен. Марченко отмечает, что эти списки достоверны на 80%.
Войска РФ заблокировали Изюм в начале марта, тогда же начались интенсивные обстрелы города и авиаудары, вся инфраструктура населенного пункта уничтожена. Со 2 апреля город временно захвачен.