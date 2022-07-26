Зеленский назвал конгрессменам критические сроки освобождения Украины, - Politico

По мнению президента Владимира Зеленского, Украина должна вернуть территории, захваченные Россией, в течение следующих 3-6 недель, прежде чем сделать это станет гораздо труднее.

Об этом пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам председателя Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адама Смита, который посещал Киев и встречался с президентом Владимиром Зеленским, украинские официальные лица заявили, что хотят достичь мирного соглашения с россиянами, но сначала они должны отвоевать захваченные оккупанты земли.

"Следующие три-шесть недель являются решающими", - сказал конгрессмен, передавая главный месседж, который услышал от Зеленского и других.

Он отметил, что этот период важен, ведь зима с более низкими температурами и жесткими условиями замедлят боевые действия до жестокой войны на истощение.

Смотрите также: Война Украину не сломает. Не подчинимся. Победим! – Зеленский. ФОТОрепортаж