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Зеленский назвал конгрессменам критические сроки освобождения Украины, - Politico

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По мнению президента Владимира Зеленского, Украина должна вернуть территории, захваченные Россией, в течение следующих 3-6 недель, прежде чем сделать это станет гораздо труднее.

Об этом пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам председателя Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адама Смита, который посещал Киев и встречался с президентом Владимиром Зеленским, украинские официальные лица заявили, что хотят достичь мирного соглашения с россиянами, но сначала они должны отвоевать захваченные оккупанты земли.

"Следующие три-шесть недель являются решающими", - сказал конгрессмен, передавая главный месседж, который услышал от Зеленского и других.

Он отметил, что этот период важен, ведь зима с более низкими температурами и жесткими условиями замедлят боевые действия до жестокой войны на истощение.

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Топ комментарии

  • Йцу Кенг 07b0c614
    вспомнилось вот.......
    "Когда я людям, которые собираются голосовать за Владимира Зеленского, задаю простой вопрос, причем людям, начиная от самых близких людей к нему, до обычных избирателей: -Что будет на следующий день? - спрашиваю я их - Просто расскажите мне, что будет на следующий день? Я просто хочу знать!. Они вращают глазами. .... В их голове нет никакого завтрашнего дня. Их голова не приспособлена для того, чтобы понять, что за средой приходит четверг!"
    Виталий Портников.
  • Mykola Trofimenko 138bf09c
    Оптиміст ****.
    Вова, відвоювати більше 20% тимчасово окупованих територій (більшість з котрих, до речі, тобою зданих) за 3-6 тижнів - це тобі не **** на фортепіано грати
  • Вал Кочин
    Стратег х&їв.....
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