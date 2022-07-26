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Российские оккупанты решили перевозить военные грузы паромом из Ейска, - Андрющенко

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рф,армія
Российские захватчики решили перевозить военные грузы паромом из Ейска.

Об этом в телеграм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты решили перевозить военные грузы паромом из Ейска. Обратно поедет украденное. Организацию перевозок поручили предприятию из орбиты Минобороны России – ООО "Оборонлогистика". Даже по промо компании легко увидеть, что все ее клиенты – военного направления. Никто уже особо не прячется. Привлечен автогрузовой паром "Лаврентий" с портом приписки "Новороссийск", - написал Андрющенко.

Он отметил, что только одного парома "Лаврентий" хватит для перевозки в течение четырех часов по морю, например, 20 фур боекомплекта.

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"Кроме того, следует обратить внимание на большой флот этой "гражданской" компании. Все в Новороссийске. Но мы же знаем, что россияне выключают на судах в Азове все приборы идентификации, поэтому что на самом деле пойдет в порт Мариуполь – покажет время. Пока развитие военно-логистической базы в порту в состоянии обустройства", - пояснил советник мэра.

Российские оккупанты решили перевозить военные грузы паромом из Ейска, - Андрющенко 01

Российские оккупанты решили перевозить военные грузы паромом из Ейска, - Андрющенко 02
Российские оккупанты решили перевозить военные грузы паромом из Ейска, - Андрющенко 03

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    паром??? паром??? ну хрен с вами нехай будет паром ))))
  • Alexey Prus 9f3d4003
    ну паромов в сводке еще не было...
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    вопрос первый: зачем цензору банить меня как патриота
    вопрос второй: лаврентий павлович непотопляемый?
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