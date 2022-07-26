В России, чтобы продемонстрировать отсутствие проблем с комплектованием армии, проведут учения "Восток-2022"
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В Министерстве обороны РФ сообщили, что на востоке России с 30 августа по 5 сентября пройдут стратегические командно-штабные учения "Восток-2022" под руководством начальника Генштаба Валерия Герасимова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Кроме войск (сил) Восточного военного округа к этим маневрам будут привлечены часть сил Воздушно-десантных войск, Дальней авиации и Военно-транспортной авиации, а также воинские контингенты других государств", - сказано в сообщении.
Учения проведут на 13 полигонах Восточного военного округа.
В Минобороны РФ особо подчеркнули, что, несмотря на проведение "спецоперации в Украине", все участники учений будут обеспечены "необходимым личным составом, вооружением, военной техникой и материальными средствами".