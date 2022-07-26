"Нафтогаз" заявил о дефолте по еврооблигациям из-за отказа Кабмина согласовать выплаты

НАК "Нафтогаз Украины" предупредил о дефолте по еврооблигациям из-за отказа правительства согласовать выплаты по ним.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление НАК.

"Сегодня, 26 июля 2022 года, истек срок выплат НАК "Нафтогаз" владельцам еврооблигаций", - говорится в пресс-релизе компании.

В НАК напомнили, что Кабинет Министров Украины 21 июля, действуя как общее собрание акционеров, обязал должностных лиц компании согласовывать с ним любые соглашения по еврооблигациям.

В официальном письме правительству компания указала на наличие на ее счетах средств, достаточных для выплат по еврооблигациям, а также описала риски и негативные последствия для "Нафтогаза" и страны в случае "жесткого дефолта" в отношении них.

По данным НАК, в свою очередь Кабмин не предоставил должностным лицам компании разрешение выполнить обязательства перед держателями еврооблигаций по осуществлению необходимых платежей для уплаты основной суммы и процентов (по выпуску 2022 г.), а также процентов (по выпуску 2024 г.).

"Таким образом правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК "Нафтогаз Украины". Поскольку невыполнение обязательств по еврооблигациям практически лишило "Нафтогаз" доступа к международному рынку капитала, КМУ своим запретом на их выплату фактически взял на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023", - резюмируют в пресс-релизе.

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