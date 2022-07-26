Китай усилил воинственную риторику в отношении Тайваня, - Белый дом
Об этом заявил во вторник в Вашингтоне координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы наблюдаем, как китайцы усиливают свой уровень агрессивности в Индо-Тихоокеанском регионе", – отметил представитель администрации Байдена.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты, кроме того, "наблюдают за усилением воинственной риторики КНР по Тайваню", а также увеличение количества других заявлений, связанных с "фальшивыми" территориальными и морскими претензиями.
"Но я вам скажу, в нашей политике в отношении Китая ничего не изменилось. Также не изменился тот факт, что мы продолжим летать, плавать или действовать в международных водах в соответствии с международным правом, которое позволяет делать это", - подчеркнул представитель Белого дома.