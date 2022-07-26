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Китай усилил воинственную риторику в отношении Тайваня, - Белый дом

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кірбі
Администрация президента Байдена констатирует, что китайская сторона усиливает уровень своей агрессивности в регионе, в том числе по отношению к Тайваню.

Об этом заявил во вторник в Вашингтоне координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы наблюдаем, как китайцы усиливают свой уровень агрессивности в Индо-Тихоокеанском регионе", – отметил представитель администрации Байдена.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты, кроме того, "наблюдают за усилением воинственной риторики КНР по Тайваню", а также увеличение количества других заявлений, связанных с "фальшивыми" территориальными и морскими претензиями.

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"Но я вам скажу, в нашей политике в отношении Китая ничего не изменилось. Также не изменился тот факт, что мы продолжим летать, плавать или действовать в международных водах в соответствии с международным правом, которое позволяет делать это", - подчеркнул представитель Белого дома.

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Топ комментарии

  • Anton Oliinyk
    не бачив щоб самі афганці були проти. тому, що хотіли те й отримали
  • Boruh Zackelberger
    з Тайванєм взагалі інша історія, там поперше США гарантують пряме військове втручання, а по друге, у постачаннях Тайваню задіяні більш новітні військові технології, ніж поставляються нам. Поточна допомога у тому вигляді і темпі, у якому нам її надають достатньо ненапряжна для них.
  • Anton Oliinyk
    будут забрасывать мясом по примеру братушек
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