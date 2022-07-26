В войне с Россией Украине нужна от Запада выносливость, - Кулеба

В войне с Россией Украине нужна выносливость Запада.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью France24, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нам нужна выносливость… Не нам. У нас есть выносливость. Нам нужно, чтобы европейцы и люди на Западе имели выносливость тоже", - сказал он.

Кулеба также опроверг связь между обогревом домов и вооружением Украины для европейцев, подчеркнув, что это два отдельных процесса.

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"Мы воюем. Я не могу навязывать какие-либо мысли или нарративы людям, живущим в Европе. Если они решат, что безопаснее заключить сделку с Путиным, они могут это сделать. Правда состоит в том, что они не добьются успеха, потому что Путин сочтет это слабостью и лишь усилит давление", - отметил министр.

Глава МИД предостерег, что после уступок Путину, жизненный уклад тех, кто на них пошел, будет разрушен, потому что российский лидер захочет захватить больше.