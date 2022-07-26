Россия будет шантажировать Европу энергетикой, пока ЕС не прекратит поддержку Украины, – Bloomberg

Россия не собирается полностью возобновлять поставки газа в Европу, чтобы использовать его как средство давления на ЕС, чтобы тот снял санкции и прекратил активную поддержку Украины.

Об этом говорится в материале агентства Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам источников издания, публично Россия утверждает, что сокращение поставок газа в Европу вызвано техническими проблемами, такими как отсутствие необходимых документов и обслуживание турбин. Но на самом деле Кремль использует сбои в главном газопроводе, которым российский газ поставляется в Европу – "Северный поток", – чтобы увеличить политическое давление на тамошних лидеров, чтобы те пересмотрели санкции против России и свою поддержку Киева.

По словам источников Bloomberg, Кремль и "Газпром" будут продолжать находить причины ограничивать поставки газа, не давая странам Европы получить достаточно запасов газа для зимнего сезона.

В часности, один из источников утверждает, что "Газпром" проанализировал возможное влияние полного отказа ЕС от российского газа на следующий год и нашел способы ограничить финансовый ущерб благодаря резкому росту цен и доходов в текущем году. В частных разговорах в Кремле выражали недоумение, что Владимир Путин не прекратил поставки газа раньше, учитывая введение Европой масштабных санкций против России и поставки оружия Украине.

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Европа является самым крупным экспортным рынком России для газа: примерно треть импорта голубого топлива приходится на РФ. По данным Европейской комиссии, прекращение поставок в ЕС может привести к падению ВВП блока на 1,5%, если зима будет холодная и спрос не будет ограничен.