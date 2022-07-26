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Центр координации экспорта зерна из Украины откроют завтра в Стамбуле, - министр обороны Турции Акар

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зерно
Министр обороны Турции Хулуси Акар во вторник заявил, что общий координационный центр, отвечающий за экспорт продовольствия из Украины, заработает в Стамбуле в среду, 27 июля.

Совместный координационный центр будет открыт в Национальном университете обороны в Стамбуле, на церемонии открытия присутствует и министр обороны Турции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Отмечается, что центр будет следить за всеми перемещениями судов, выходящих из трех портов Украины. Корабли, которые будут пользоваться созданным в Черном море коридором, при необходимости будут проверять перед проходом через проливы.

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Как сообщалось, в прошлую пятницу в Стамбуле между Турцией, Россией, Украиной и ООН была подписана инициатива по работе с экспортом украинского продовольствия морским путем.

Уже на следующий день после подписания соглашения Россия его нарушила, совершив обстрел Одесского порта, осудивших ООН, ЕС и США, а Анкара призвала стороны выполнять достигнутые договоренности.

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Топ комментарии

  • Right Right 2d264255
    Зеленський довів країну до того що нам тепер треба просити у кацапів дозвіл на вивіз зерна
  • Владимир Сухов e5dee246
    У мене склалося враження, що там фахівців з морської логістики поряд не було. Тому виглядає все як марення.
  • Adalet
    В Туреччини є справжній, не лаптєногий, флот. Було б в турків надхнення - могли б зробити кобзона адміралом. Тоді й кацапоцентр Стамбулу не знадобився б, й зерну нічого не загрожувало б
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