Тимошенко о дефолте "Нафтогаза": Не может компания вчера показывать 12 млрд прибыли, а сегодня - быть неплатежеспособной. Готовим заявления о преступлениях
Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, комментируя заявление "Нафтогаза" о дефолте по еврооблигациям, передает Цензор.НЕТ.
"Что и нужно было доказать: "Нафтогаз" – банкрот!
Многолетние финансовые манипуляции внутри крупнейшей государственной компании, которые "Батькивщина" не уставала разоблачать, больше невмоготу скрывать.
Сегодня правительство вынуждено официально признать дефолт "Нафтогаза". И тот факт, что оно, правительство, "Нафтогаз" не контролировало.
Потому что не может компания вчера показывать 12 миллиардов прибыли, а сегодня – не может рассчитаться по текущим выплатам.
Вопрос: а кто тогда контролировал?
И кому мы обязаны необходимостью просить партнеров о "газовом ленд-лизе"? И готовиться к самой сложной за время независимости зиме?
Вопросов снова больше, чем ответов.
Уже завтра наша команда подаст в правоохранительные органы заявления о преступлениях в "Нафтогазе".
Общество должно узнать все подробности многомиллиардных сделок, а дельцы, которые много лет обворовывали народ, должны понести за это строжайшую ответственность!" - заявила Тимошенко.
Напомним, 26 июля "Нафтогаз" заявил о дефолте по еврооблигациям из-за отказа Кабмина согласовать выплаты.