США делают все, чтобы как можно быстрее доставить в Украину HIMARS, - Остин
"Сегодня днем я разговаривал по телефону со своим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым. Я заверил его, что мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее доставить оборудование в Украину для противодействия российской агрессии", – заявил Остин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
В пресс-службе Пентагона сообщили, что Остин обсудил с Резниковым итоги недавней встречи в формате "Рамштайн" и текущую помощь Украине в области безопасности, в том числе недавнее обязательство США предоставить дополнительные высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS.
"Госсекретарь Остин заверил министра Резникова в том, что Соединенные Штаты прилагают все возможные усилия для доставки оборудования в Украину. Министр Резников также представил обновленную информацию о ситуации на местах. Два лидера договорились оставаться в тесной координации", – говорится в сообщении.