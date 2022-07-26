США делают все, чтобы как можно быстрее доставить в Украину HIMARS, - Остин

Министр обороны США Ллойд Остин заверил украинского коллегу Алексея Резникова в том, что Соединенные Штаты прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее доставить военное оборудование в Украину.

"Сегодня днем ​​я разговаривал по телефону со своим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым. Я заверил его, что мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее доставить оборудование в Украину для противодействия российской агрессии", – заявил Остин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В пресс-службе Пентагона сообщили, что Остин обсудил с Резниковым итоги недавней встречи в формате "Рамштайн" и текущую помощь Украине в области безопасности, в том числе недавнее обязательство США предоставить дополнительные высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS.

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"Госсекретарь Остин заверил министра Резникова в том, что Соединенные Штаты прилагают все возможные усилия для доставки оборудования в Украину. Министр Резников также представил обновленную информацию о ситуации на местах. Два лидера договорились оставаться в тесной координации", – говорится в сообщении.