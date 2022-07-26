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Фонд "Повернись живим" приобрел для ВСУ беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2

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байрактар
Фонд "Повернись живим" приобрел и передал военным беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2, общей стоимостью 16,5 млн долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал фонда.

Отмечается, что речь идет не просто о беспилотниках, а о полноценной автономной системе, в которую входят:

  • система воздушной связи;
  • мобильный комплекс наземного управления;
  • наземный терминал передачи данных;
  • система распознавания "свой-чужой";
  • три ударных беспилотника;
  • несколько десятков корректируемых авиационных боеприпасов;
  • и другое необходимое наземное оборудование и запасные части.

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  • Харьков Сумской
    Вдалої охоти.
  • Чайка Київ
    Куди йому тікати? Він токсичний для всього світу. Це в Україні він хузяїн життя.
  • olele
    З Херсону надходить інформація, що HIMARS вдало вполювали Антонівський міст.
    Завтра перевіримо. - А. Цаплієнко https://t.me/Tsaplienko/12277 https://t.me/Tsaplienko/12277

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