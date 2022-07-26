Фонд "Повернись живим" приобрел для ВСУ беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2
9 26624
Фонд "Повернись живим" приобрел и передал военным беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2, общей стоимостью 16,5 млн долларов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал фонда.
Отмечается, что речь идет не просто о беспилотниках, а о полноценной автономной системе, в которую входят:
- система воздушной связи;
- мобильный комплекс наземного управления;
- наземный терминал передачи данных;
- система распознавания "свой-чужой";
- три ударных беспилотника;
- несколько десятков корректируемых авиационных боеприпасов;
- и другое необходимое наземное оборудование и запасные части.