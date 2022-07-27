ЕС увеличит реверсные поставки газа в Украину, - еврокомиссар Симсон

Главные усилия Европейского Союза, направленные на поддержку Украины в сфере энергетики, направлены на обеспечение дееспособности всей энергетической системы, включая ее электрическую и газовую составляющие. В этом контексте уже до конца года Евросоюз намерен увеличить объемы реверсных поставок газа в Украину.

Об этом сегодня в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам встречи европейских министров энергетики с министром энергетики Украины Германом Галущенко заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы в постоянном контакте с энергетической платформой ЕС, а также с двумя энергетическими группами (по закупке газа. – Ред.). Украина, вместе с Молдовой и Грузией, будут способны воспользоваться преимуществами совместных закупок газа, LNG и водорода. Вместе со странами, граничащими с Украиной, мы увеличим объемы реверсных поставок (газа) между ЕС и Украиной до конца текущего года, и мы готовы содействовать продлению этих сетей", - отметила Кадри Симсон.

Она напомнила, что у Украины есть крупнейшие газовые хранилища в Европе, и это в общих интересах сторон воспользоваться ими для обеспечения безопасности поставок газа. По ее словам, уже вскоре новые правила ЕС по газовым хранилищам будут интегрированы в документы Энергетического сообщества.

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"Мы и страны-члены также помогаем Украине в восстановлении или ремонте поврежденного (энергетического) оборудования. Новые агрегаты для этого закупаются на средства Фонда энергетической поддержки Украины, созданного в рамках Энергетического сообщества", - сказала Еврокомиссар.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подтвердил интерес украинской стороны в таком энергетическом сотрудничестве с Европейским Союзом.

"На сегодняшний день у нас самые крупные хранилища в Европе. Мы можем прямо сейчас принять более 20 миллиардов кубометров газа в украинские хранилища, которые находятся в западной части страны и вполне безопасны. Я хочу поблагодарить Евросоюз и страны-члены за помощь и поддержку украинского энергетического сектора. Мы начали получать необходимое оборудование от наших друзей через день после начала войны. Фонд (энергетической поддержки Украины. – Ред.) очень важен. С ним мы можем восстановиться быстрее, чем это делали бы самостоятельно", - подчеркнул украинский чиновник.