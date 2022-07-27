"Жест доброй воли": в Херсонской области российские оккупанты атаковали сами себя вертолетами, а затем сбили свой Ка-52, - Генштаб ВСУ
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26 июля российские оккупанты дружеским огнем обстреляли собственные позиции, а затем уничтожили свой же вертолет Ка-52.
Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Жест доброй воли" от оккупантов. За прошедшие сутки три российских Ка-52 на Херсонщине намеревались атаковать наши подразделения, но... нанесли удар по своим.
Возвращаясь, вертолеты оккупантов попали под "дружественный" огонь испуганных расчетов противовоздушной обороны российских войск. Российское ПВО никогда не отличалось точностью, поэтому захватчики сбили всего один свой ударный Ка-52 из трех. А жаль..." – говорится в сообщении.