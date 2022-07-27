Новости

"Жест доброй воли": в Херсонской области российские оккупанты атаковали сами себя вертолетами, а затем сбили свой Ка-52, - Генштаб ВСУ

26 70043
ка-52
26 июля российские оккупанты дружеским огнем обстреляли собственные позиции, а затем уничтожили свой же вертолет Ка-52.

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Жест доброй воли" от оккупантов. За прошедшие сутки три российских Ка-52 на Херсонщине намеревались атаковать наши подразделения, но... нанесли удар по своим.

Читайте: На Бахмутском направлении продолжаются бои со штурмовой группой врага в районе Покровского, - Генштаб ВСУ

Возвращаясь, вертолеты оккупантов попали под "дружественный" огонь испуганных расчетов противовоздушной обороны российских войск. Российское ПВО никогда не отличалось точностью, поэтому захватчики сбили всего один свой ударный Ка-52 из трех. А жаль..." – говорится в сообщении.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Им надоела статистика, где только ЗСУ сбивает Ка-52.
  • Вячеслав 43a0ae0b
    "научились" все-таки воевать кацапы - "молодцi" - дай бог здоровья всем погибшим за новороссию
  • Константин Чернышев
    Як це по руські "бій своїх - щоб украінці лякались!" Лякайте нас більше і якісніше.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости