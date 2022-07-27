Зеленский: Мы будем бить в ответ на удары россиян
Об этом он сказал в видеообращении вечером 26 июля, сообщает Цензор.НЕТ.
Президент напомнил, что 26 июля оккупанты снова ударили ракетами по Одесской области.
"Ракетами, предназначенными для уничтожения военных кораблей и других значительных целей. Именно таким тяжелым оружием российская армия разрушает обычный частный сектор вблизи моря. Люди там жили, отдыхали...
И мы за это будем обязательно бить в ответ, что бы там ни лгало о таких ударах российское Министерство обороны", - сказал Зеленский.
Он добавил, что оккупантам не сойдет с рук так постоянный террор.
"Постоянный российский террор Харькова и области, Николаева, городов и сел Запорожской области, Днепропетровщины, Донбасса, приграничных районов Сумщины и Черниговщины – все это оккупантам просто так не пройдет", - подчеркнул президент.