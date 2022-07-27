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Россияне перед "референдумами" хотят захватить как можно больше территории Украины, - ISW

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Оккупанты хотят захватить как можно больше украинских территорий перед тем, как проводить незаконные "референдумы" о "включении" захваченного в состав РФ.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны, сообщает Цензор.НЕТ.

Оккупационное "руководство" продолжает оглашать сроки для захвата дополнительной украинской территории. Так, 25 июля заместитель "министра информации" так называемой "ДНР" Даниил Бессонов заявил, что фейковая "республика" рассчитывает захватить всю Донецкую область до конца августа.

Ранее разные российские и западные источники сообщали, что Россия намерена провести референдумы на оккупированных территориях в первой половине месяца, вероятно, примерно 11 сентября.

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При этом в ISW считают, что российские войска вряд ли оккупируют дополнительную территорию в Украине до начала указанного срока аннексии.

Ключевые выводы аналитиков института:

  • Оккупационное "руководство" объявляет ускоренные сроки для захвата украинской территории, чтобы согласовать усилия Кремля по подготовке к аннексии оккупированных территорий.

  • Российские войска захватили незначительные территории к северо-востоку от Бахмута и продолжают бои к востоку и югу от Бахмута.

  • Силы РФ совершили ограниченную атаку северо-западнее Изюма, вероятно, чтобы обезопасить российские тыловые районы на линии Изюм-Славянск.

  • Оккупанты произвели ограниченные обстрелы на юго-западе от города Донецк вблизи границы Запорожской области.

  • Российские войска сосредоточились на обороне оккупированных рубежей и совершили ограниченный наземный штурм на северо-западе Херсонской области.

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  • Украинские войска продолжали наносить удары по российским материально-техническим узлам в Херсонской области.

  • Кремль продолжает формирование региональных добровольческих батальонов для введения в Украину.

  • Источники информации украинской разведки продолжают раскрывать планы Кремля по поводу аннексии оккупированной Украины путем фальсифицированных референдумов.

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Топ комментарии

  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    А что им дает тот референдум, ну проведут и что, ну включат в состав московии и что?

    Все равно это Украина и украинцы будут биться за свои дома, своих людей в оккупации.
  • Nikolai Chizhevsky
    може хватить хотелки окупантів те що вони хочуть нахрена ви взагалі говорите про цей абсурд з реферндумами і піарите як щось важливе ***** лякало навесні ядерною зброею і все літо якщо будуть навіть поставки зброї як бачимо хаймарси жарять орків і ***** мовчить то ссикло тільки лякати вміе може окупант на окупованій землі реферндуми без дозволу Київа? ні в їх головах вони можуть приеднати Київ просто указом або аляску та що сратись і скласти зброю? забудьте про анексию Крима легка прогулянка такого не буде тоді і натяку не було на звільнененя чи навіть на спробу зараз їде активна фаза і стоїть доля країни про існування робіть хоть десять референдумів у зсу нема іншого вихода як звільняти окуповане і Крим також
  • Amber
    Кремлівський вилупок просто йо@нутий , як казав колись Борис Немцов

    Ну для чого кацапам наші , розбиті вщент , територіі , щоб було ?
    ІДІОТИ кончені і мразь !

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